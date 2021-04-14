Дети получателей государственной адресной социальной помощи в возрасте от 1 до 6 лет обеспечены 47 244 гарантированными социальными пакетами.

В Шымкенте, по данным исполняющего обязанности руководителя управления занятости и социальной защиты Ермана Бекмуратова, на адресную социальную помощь из бюджета на 2021 год выделено 13,5 млрд тенге (республиканский – 12,5 млрд тенге, местный бюджет – 955,7 млн тенге).

С начала года государственная адресная социальная помощь назначена 34 862 семьям (172 089 человек), оказана помощь в размере 4,8 млрд тенге. Количество семей, обратившихся за адресной социальной помощью – 43 889, отказано в назначении – 6 173, на рассмотрении участковой комиссии находятся 2 854 заявления.

Дети получателей государственной адресной социальной помощи в возрасте от 1 до 6 лет обеспечены 47 244 гарантированными социальными пакетами. Стоит отметить, что в целом адресная помощь не предоставляется на постоянной основе, а оказывается гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.