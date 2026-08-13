Помощь к школе: кто в Шымкенте может рассчитывать на АСП

От формы до канцелярии — собрать к школе троих детей, для Лауры Калбаевой задача не из легких, поэтому женщина подала заявление на получение АСП.

После специалисты акимата посетили ее дом, проверили условия проживания и зафиксировали необходимые данные.

«Представители акимата пришли, проверили, сфотографировали всё. Установили, что я мать-одиночка. Но мне пришел отказ, якобы я скрываю мужа, потому что у меня есть двухмесячный доход», — говорит Лаура Калбаева.

На встрече акима города с жителями Шымкента ряд обращений касался участия в акции «Дорога в школу». В свою очередь, ответственные специалисты поясняют, что назначение адресной социальной помощи осуществляется в соответствии с установленными требованиями. Комиссия проверяет состав семьи заявителя, его доходы и материальное положение.

По словам специалистов, для получения АСП среднедушевой доход семьи не должен превышать установленного порога.

«У адресной социальной помощи есть свои требования. Например, при подаче заявления АСП делится на обусловленную и безусловную денежную помощь. В районном акимате создана комиссия, которая выезжает на дом и проверяет материальное положение семьи: действительно ли она нуждается в помощи. В этом квартале порог составляет 46 тысяч теңге на одного члена семьи»,— поясняет директор центра трудовой мобильности г. Шымкента Багдат Аркабаев.

Каждое обращение жителей рассматривается в соответствии с требованиями законодательства поясняют в центре трудовой мобильности. А сами горожане ждут конкретного решения своих проблем.

Главное — чтобы обращения граждан, действительно нуждающихся в помощи, не остались без внимания.