В этом году прием детей в 1 класс на новый учебный год будет осуществляться с 1 апреля по 1 августа.

Заявитель может обратиться через портал электронного правительства в организацию образования своего микрорайона или в образовательное учреждение, расположенной в другом микрорайоне при наличии свободных мест.

В 1 класс принимаются дети с 6 лет (дети, которым в этом году исполнится 6 лет). Для этого необходимо заявление, свидетельство о рождении, фотография 3х4 — 2 штуки, справка о состоянии здоровья (0/26, 0/63), для детей с особыми образовательными потребностями заключение «психолого-медико-педагогической консультации».

Порядок приема документов:

1. В электронном виде (1 рабочий день)

2. О приеме документов направляется СМС уведомление в течение 15 минут.

3. Направляется СМС уведомление о приеме на обучение или СМС уведомление о мотивированном отказе.

Мотивированный отказ:

1. Неполнота документов;

2. Превышение числа учащихся проектной мощности школы

Алгоритм предоставления документов в организации образования

1. Родитель должен получить электронную цифровую подпись.

2. Открыть портал Электронного правительства https://egov.kz.

3. На портале egov.kz войти в раздел «ОБРАЗОВАНИЕ».

4. В разделе «ОБРАЗОВАНИЕ» нажать кнопку «Среднее образование».

5. Выбрать услугу «Прием документов и зачисление в организации образования (начальное, основное среднее, общее среднее)».

6. Нажать кнопку «Заказать услугу Онлайн».

7. Для входа в «Личный кабинет» использовать личную цифровую подпись.

8. Загрузить документы согласно списку (Заявление, свидетельство о рождении, фотография 3×4 — 2 шт., справки о здоровье (0/23, 0/63).

9. После загрузки документов необходимо подписать электронной цифровой подписью.

10. Получите SMS-сообщение о принятии документов на рассмотрение.

11. В течение одного рабочего дня в ваш личный кабинет или на мобильный телефон направляется SMS уведомление о приеме на обучение или мотивированный отказ.