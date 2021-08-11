Он будет проходить до 14 августа включительно через виртуальные приемные комиссии вузов.

Образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования. Всего в комплексном тестировании приняли участие 36 965 человек.

«При подаче документов поступающий указывает одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения. Конкурс на присуждение образовательного гранта в магистратуру пройдет с 16 по 20 августа текущего года. В целом, 2021-2022 учебный год по магистратуре у нас выделено более 13 тысяч грантов. Наибольшее количество грантов предусмотрено по педагогическим специальностям – 3642. По инженерным, обрабатывающим и строительным отраслям выделено 3429 грантов, по естественным наукам, математике и статистике – 1278, информационно-коммуникационным технологиям – 1233, сельскому хозяйству и биоресурсам – 527», – сообщил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Напомним, что образовательные гранты распределены на основе данных Министерства труда и социальной защиты населения РК и работодателей по потребностям в кадрах.

Списки обладателей образовательного гранта в магистратуру будут опубликованы на сайте Национального центра тестирования.