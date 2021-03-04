Прием документов в 1 класс стартует 1 апреля и продлится до 1 августа.
Это было сделано для удобства всех участников образовательного процесса.
Родители смогут заранее определиться со школой, вовремя сдать необходимые документы и собрать школьные принадлежности.
Руководство школы сможет заранее укомплектовать классы, закупить необходимое количество учебников, распределить часы, определить состав педагогов.
Подать заявление можно через egov.kz, предоставив следующие документы:
заявление от родителей (или лиц, заменяющих их);
копия свидетельства о рождении ребенка;
документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3 «Паспорт здоровья ребенка»;
документ о состоянии здоровья по форме 063/у;
две фотографии 3х4.
Заявление рассматривается 1 рабочий день.