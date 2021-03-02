Прием документов производится с 1 апреля по 1 августа текущего календарного года.

Согласно приказа Министра образования и науки РК от 12 октября 2018 года за No564, Прием документов от родителей или иных законных представителей ребенка, поступающих в первый класс организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального образования, производится с 1 апреля по 1 августа текущего календарного года.

Об этом сообщила руководитель управления образования г. Шымкента Жанат Тажиева.

Организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального образования, обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет, с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания организации образования, независимо от уровня подготовки.

Прием заявлений в 1-класс от родителей ведется через электронный «E-gov», или сайт «Sakura24.kz».

На основании Приказа министра здравоохранения от 16 августа 2017 года за No611, управлением образования города Шымкент издан приказ от 29 января 2021 года за No78 о разгрузке трех сменных школ №1,16,22,29,38,42,46,45,47,50,53,54,55,58,59,65,69,72,75,77,7 8,81,83,88,92,94,95,103,104,115,116,120,122,130 путем ограничительных мер по приему в школу учащихся.

Родители первоклассников должны выбирать школу по месту жительства. К новому учебному году планируется завершить строительство 17 школ и сдать в эксплуатацию. Для информации: Для одаренных детей будут работать частные школы с углубленным изучением английского языка, математики и других предметов.

Шынар Оразова