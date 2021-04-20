Центр оказания специальных социальных услуг №2 города Шымкента организовал спортивные соревнования среди людей с ограниченными возможностями.

В состязаниях соревновались две группы: «Бәйшешек» и «Қызғалдақ». По условиям игры сначала каждая группа озвучивала свои лозунги.

Затем соревновались в эстафетном беге, по прыжкам в мешках, преодолении туннеля, перетягивании каната и каждая группа исполнила спортивный танец.

В итоге победу одержала команда «Бәйшешек».

Соревнования на тему «Шынықсаң -шымыр боласың» были организованы в центре в соответствии с возможностями пациентов, с учётом их психического состояния.

По словам организаторов, цель спортивного мероприятия — защита прав людей с ограниченными возможностями, уделить особое внимание улучшению их социального статуса и ведению здорового образа жизни.

На прошедшем спортивном состязании все участники были награждены призами.

В данном центре оказываются специальные социальные услуги гражданам старше 18 лет, инвалидам 1 и 2 групп с психоневрологическими заболеваниями.