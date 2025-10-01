О чем мечтают пожилые люди

День пожилых людей — это праздник, наполненный уважением, признательностью и теплом. Это день, когда мы говорим спасибо старшему поколению за труд, мудрость и опыт, которые они передают молодым. В центре оказания специальных социальных услуг этот день отметили концертом, подарками и добрыми словами.

У каждого из них за плечами своя история, своя судьба. Но сегодня, в день пожилых людей, когда для постояльцев дома престарелых звучат теплые слова и пожелания, они хотят делиться не воспоминаниями о тяжёлом, а радостными моментами. Самое заветное желание — чаще видеть детей и внуков рядом.

«Я здесь живу уже 16 лет. Меня здесь навещают близкие, но хотелось бы чтобы приезжали чаще. 32 года назад я развелся, у меня есть дети, но, я думаю, их мама запрещает им приезжать ко мне», — рассказывает пенсионер Мамбет Курманбаев.

Беимбет Ахметкалиулы — труженик тыла. Его детство и юность прошли среди тяжёлого труда. Сегодня, спустя десятилетия, мужчина живёт в центре оказания специальных социальных услуг. Вот уже шестой год он называет это место своим домом и с теплотой говорит: здесь созданы все условия для достойной и спокойной жизни, которой так заслужили люди его поколения.

Беимбет Таймас, пенсионер, труженик тыла: «У меня в комнате есть телевизор, холодильник. Сотрудники за нами очень хорошо ухаживают, измеряют давление 2 раза в день. Проверяет наше здоровье. Очень вкусно кормят, одежду стирают. Очень нравится все».

День пожилых людей — это не просто дата в календаре. Это возможность сказать спасибо тем, кто строил города и растил целые поколения. В этот день здесь царила по-настоящему праздничная атмосфера: концертная программа, тёплые слова благодарности и уважения в адрес тех, кто всю жизнь трудился на благо общества.

К празднику подготовили и подарки: привезли телевизоры, сладкие наборы и индивидуальные подарки. С поздравлениями и вниманием пришли представители районных акиматов, а также спонсоры. Сегодня в центре живут 163 пенсионера. Из них 54 женщины, остальные — мужчины. Здесь они находят не только заботу и поддержку, но и друзей, а иногда, даже вторую половинку. Каждый день они окружены вниманием, присмотром и могут получать необходимые медицинские услуги.

Перизат Шардарбекова, директор центра оказания специальных социальных услуг: «Здесь оказывают 7 социальных услуг, есть трудовые, медицинские, социально -правовые, экономические услуги. 5-разовое питание у нас, проживание здесь, лечение здесь тоже получают».

Для поддержания здоровья и активного долголетия в центре работает спортивный зал, где пожилые люди занимаются физкультурой и укрепляют свое здоровье.

В этом году центру оказания специальных социальных услуг исполняется 60 лет. За эти годы его двери открылись для тысяч пенсионеров, и для каждого из них он стал настоящим домом, где они получили внимание, заботу и уважение.