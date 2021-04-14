Из них 58 симптомные, 16 бессимптомные.

За эти сутки 31 инфицированный человек госпитализирован в инфекционный стационар, 43 человека взяты на домашний карантин.

По данным управления здравоохранения, в настоящее время в инфекционном стационаре находятся на лечении 335 больных. Из них 180 больных коронавирусом, 141 — пневмонией, 14 — ОРВИ. 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии. В целом число зараженных коронавирусом в городе достигло 7704 человек.

Всего на сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется 1010 мест. Наполняемость коек составляет 33%, свободны 675 коек.

Проведенные лабораторные исследования (ПЦР) – 336 568, 2065 за сутки.

Также за сутки в городе вакцинировано 6224 человека. I компонент — 6216, II компонент — 8. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 31 012 человек. Из них 6168 человек получили два компонента вакцины.