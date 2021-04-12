Арысским районным судом установлено, что 26 января 2021 года подсудимый И.Б., находясь на железнодорожном вокзале Арысь-2, был задержан сотрудниками полиции.

В ходе досмотра обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана, общим весом 1.7 грамма, который подсудимый незаконно хранил при себе, без цели дальнейшего сбыта.

Приговором суда подсудимый И.Б., признан виновным по части 2 статьи 296 УК Республики Казахстан и ему назначено уголовное взыскание в виде штрафа в размере двадцати пяти месячных расчётных показателей в сумме 72 925 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.