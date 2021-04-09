Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на территории города находится на постоянном контроле: 22 мобильные группы проводят мониторинг.

За прошедшие сутки проведены проверки 339 объектов (320 объектов предпринимательства, 19 частных объектов), из них выявлено нарушение требований карантинного режима на 17 объектах.

Кроме того, на 8 апреля зарегистрировано 72 случая заражения КВИ: симптомные — 50, бессимптомные — 22. 18 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 54 человека взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах всего 1010 мест (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ОЦГО Орынбаева — 70 мест). Наполняемость койко-мест — 25%, 750 койко-мест свободны. В инфекционном стационаре на лечении находятся 260 больных (КВИ-153, пневмония — 99, ОРВИ — , в реанимации — 10 (5 ИВЛ, 5 НИВЛ). Количество проведенных лабораторных исследований (ПЦР) — 327 563.

Призываем горожан ответственно относиться к своему здоровью, выполнять санитарные требования.