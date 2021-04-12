В редакцию телекомпании Отырар обратились предприниматели из промышленной зоны в Шымкенте.

По их словам, они не могут попасть к себе в цеха из-за того, что их коллега закрыл единственный въезд на территорию промзоны.

Работа предприятия Фархада Аликулова сегодня … встала. Под руководством предпринимателя на территории промзоны в районе Чапаевки действует мельничный комплекс. Сегодня на свои рабочие места не вышли 50 работников, а мукомолы не смогли забрать свой товар — к предприятию закрыты все входы и выходы.

«Работа остановилась, мы не можем сбыть продукцию и завезти сырье. Люди с цеха не могут завезти сырье. Нам мука в мешках, нам что ее через забор перекидывать. Или металлоконструкция, нам что тащить сюда железяки и перекидывать», — недоумевает предприниматель.

Единственная дорога ведет к предприятиям. В минувшие выходные здесь появились массивные ворота — их заварили и для пущей уверенности зацементировали. Теперь, бизнесмены, как и их работники, не могут попасть в свои собственные цеха.

» 5 организаций, мельничный комплекс, цех по производству медицинских изделий, металлоконструкций два цеха, и выпуск строительных материалов. У нас нет физической возможности, сделать другой вход и выход. Он сказал берите, делайте себе ворота куда- нибудь, но у нас нет физической возможности, мы бы с удовольствием сделали, если бы была такая возможность. Нам не нужна эта земля, только дорога, которая существовала всегда», — говорит Фархад АЛИКУЛОВ, предприниматель.

Дорогу, которая была некогда общего пользования, и прилегающую территорию арендовал местный предприниматель. Делить асфальтированные несколько метров со своими коллегами мужчина не захотел. Недовольные бизнесмены обратились в акимат, но там получили ответ, мол, разбирайтесь сами.

«За эти 15 дней никто не приехал, ни один специалист ни с земельного комитета, ни с акимата. Пришло письмо за подписью Архабаева, что вопрос не в их компетенции, решайте сами. Зачем решать, суды завалены, если это в его компетенции решить», — говорит предприниматель.

Предприниматели сетуют на то, что если в промзоне случится ЧП, кому то станет плохо или вдруг вспыхнет пожар, то на территорию предприятий не смогут заехать ни скорая ни пожарные. Слова бизнесменов оказались пророческими….

«Вот, мы увидели дым, думали что что-то загорелось, мы же внутрь попасть не можем, вызвали пожарных, им пришлось перелазить. Хорошо что не сильный пожар был. А если что-то похуже случится, например кому то станет плохо, медикам тоже придется перелазить?», — говорит Гулистан ЛАШЫНБЕК, предпринимательница

Нам удалось связаться с владельцем земельного участка, который и установил ворота. По его словам, он готов даже судиться с предпринимателями.

«Я сейчас в Туркестане, поэтому не могу приехать. Это моя земля еще с 2001 года, поэтому ничего сказать не могу. Пусть обращаются в суд, я готов к этому», — заявил он.

Вопросом, после вмешательства журналистов, сейчас занимаются сотрудники акимата. Предприниматели намерены идти до конца и готовы обратиться со своей проблемой в суд.