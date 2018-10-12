Несколько часов полицейские, саперы, сотрудники ЧС, другие экстренные службы работали на территории одного из частных предприятий города Шымкента.

Во время уборки территории рабочие обнаружили возле одной из старых кирпичных башен частного предприятия, расположенного в Каратауском районе Шымкента, предметы, похожие на снаряды.

Они вызвали полицию и рассказали о своей находке. К месту происшествия прибыли сотрудники всех экстренных подразделений: полицейские, саперы, ЧС, скорая помощь.

После обследования предметов, специалисты пришли к заключению, что это учебные снаряды, которые опасности для местных жителей не представляют, — прокомментировали в пресс-службе ДВД Шымкента.