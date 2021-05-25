В Шымкенте по итогам 2020-2021 учебного года учащиеся достигли хороших результатов в образовательных конкурсах.

Так, в проекте «El umiti», организованном академией Елбасы, приняли участие более 500 школьников города, 131 ученик решением республиканской комиссии стал обладателем «Медали Елбасы». «Медаль Елбасы» — единственная программа национального уровня, направленная на комплексное развитие молодежи. Данная награда присуждается молодым людям, правильно выполнившим задания по 7 направлениям в течение 6 месяцев. В этом году в проекте приняли участие более 1 тыс учащихся школ города.

Кроме того, на республиканских конкурсах и олимпиадах 69 учащихся стали победителями. А в республиканских конкурсах научных проектов – 10 учащихся заняли призовые места. В республиканских соревнованиях по 10 видам спорта шымкентские школьники стали чемпионами 7 раз.

Вместе с тем, в этом году ученики города приняли участие в более чем 250 научных олимпиадах по республике, в которых 55 школьников завоевали призовые места. 2 учащихся стали призерами международного конкурса научных проектов. Также 6 организаций образования вошли в 100 «лучших» школ республики.