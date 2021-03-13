В проекте задействовано более 11 тысяч учеников, 600 наставников, 17 региональных координаторов и экспертов.

Участники совершенствовали спортивную подготовку, изучали национальное наследие, знакомились с произведениями мировой и казахской литературы, проходили трудовую практику. Они побывали в разных уголках страны, изучали историю Казахстана и активно участвовали в волонтерской деятельности, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Проект длился шесть месяцев. Ученики, проявившие настойчивость, творческий подход и самоотверженность, показали наилучшие результаты. Среди них — учащиеся школ-гимназий №9 имени Некрасова, №17 имени Ататюрка, №15 имени М. Жумабаева, школы-лицея №23 имени Ж. Ташенова, №11 имени Ж. Жабаева, №22 имени Б. Момышулы, №8 имени Н.Торекулова и №13 имени А. Навои.

Аким города Рашид Аюпов наградил медалями, нагрудными знаками и благодарственными письмами победителей проекта «Ел үміті». Инициативу реализовал корпоративный фонд «Академия Елбасы» при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева.

Проект начался в июле прошлого года. Всего было семь направлений: спорт, талант и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, путешествия и походы, опыт работы. Участники выбирали три уровня: бронзовый, серебряный или золотой. Они предусматривали определенную деятельность по каждому направлению от 6 до 18 месяцев.