В соответствии с проведенными исследованиями улиц во внутриквартальных и отдаленных населенных пунктах на территории города выявлено 172 км улиц с грунтовым покрытием.

Согласно плану, в этом году на 153 км грунтовых улицах будут проведены работы по укладке щебня. В настоящее время заключен договор с победившим учреждением. Ремонтные работы планируется завершить в июле.

Кроме того, на территории города имеется 1046,4 км улиц с гравийным покрытием. В ходе работ по инженерным коммуникациям (газоснабжение, канализационные системы, питьевая вода) реконструкция не проводится на должном уровне. В результате ухудшилось техническое состояние 180,1 км улиц с гравийным покрытием, где требуется проведение работ по укладке щебня.

В связи с этим работы по укладке щебня также будут проводиться поэтапно.