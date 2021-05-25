Этот день отмечается во всем мире с 2009 года, благодаря инициативе Европейской тироидной ассоциации.

В этот день врачи напоминают человечеству о важности профилактики и раннего предупреждения заболеваний щитовидной железы. Ведь именно она отвечает за выработку тиреоидных гормонов, которые стимулируют обмен веществ во всех клетках нашего организма, поддерживают работу головного мозга, сердца и всех мышц, а также работу опорно-двигательного аппарата, репродуктивной и иммунной систем.

Поэтому даже малейший дефицит или избыток гормонов щитовидной железы влечёт за собой серьёзные сбои в жизнедеятельности всего организма.

Согласно мировой статистике, от нарушений функций щитовидной железы страдает до трети всего населения планеты. Узловые образования выявляются у 30% взрослых людей, зоб, или увеличение железы в результате дефицита йода – у 10–30%.

В Казахстане, по официальным данным, на динамическом наблюдении (учёте) с болезнями эндокринной системы состоят 660 тыс. пациентов, из них 195 тыс. с болезнями щитовидки, как гипотиреоз, тиреотоксикоз, зоб и др.

В основном эндокринные заболевания лечатся консервативными методами — медикаментозно. При подтверждённом диагнозе и постановке на диспансерный учет, все лекарства выдаются пациентам бесплатно.

Так, при гипотиреозе, гипертиреозе, гипопаратиреозе бесплатно выдаются левотироксин и тиамазол.

При тиреотоксикозе существуют альтернативные методы лечения, которые сегодня успешно применяются во всем мире.

Это радиойодтерапия. После получения полного курса пациенты могут не принимать таблетированные препараты.

В Казахстане запуск данного метода планируется в августе 2021 года на базе Центра ядерной медицины и онкологии города Семей.

Чтобы вовремя выявить и вылечить заболевания щитовидной железы, приводящие к нарушению ее работы, надо регулярно проходить обследование у врача-эндокринолога. Специалисты рекомендуют делать это не реже одного раза в год, а также обращаться к врачу при малейших подозрениях на проблемы с этим важным органом.

Отметим, на текущий момент в Казахстане имеется достаточное количество данных специалистов, чтобы покрывать потребность населения в оказании консультативной и медицинской помощи.

В республике работает 890 врачей-эндокринологов, из них 585 специалистов в государственном секторе, 287 в частном секторе, 18 — в подведомственных организациях.