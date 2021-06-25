22 июня 2021 года, в республиканском государственном предприятии «Институт ядерной физики» была произведена первая промышленная партия радиофармпрепарата Натрия йодид (131I) для лечения заболеваний щитовидной железы, включая рак щитовидной железы.

Данный препарат зарегистрирован в Министерстве здравоохранения РК в качестве лекарственного средства под наименованием «Натрия иодид 131I, раствор для приёма внутрь», сообщает пресс-служба МЭ РК.

24 июня 2021 года препарат доставлен для первых пациентов Центра ядерной медицины и онкологии в Семее.

Благодаря избирательному накоплению радиофармпрепарата Натрий йодид (131I) в патологическом очаге организма происходит разрушение раковых клеток при сохранении окружающих тканей.

История производства радиофармацевтических препаратов в Институте ядерной физики (г. Алматы) берет своё начало с 1986 года.

Именно в этом году было организовано первое в СССР производство препарата с изотопом Таллий-201 для ранней диагностики инфаркта миокарда.

После обретения Казахстаном независимости, было налажено производство Технеция-99м, который можно широко использовать для диагностики заболеваний всех органов человека.

В современной системе здравоохранения на долю этого изотопа приходится более 80% всех радионуклидных процедур.

В 2011 году Институтом ядерной физики были зарегистрированы генераторы технеция и начато производство компактных транспортируемых генераторов, которые работают в течение двух недель и могут быть доставлены в любой регион страны.

Важно отметить, что применяя радионуклидную диагностику злокачественные новообразования удается обнаружить на самой ранней стадии развития, что уменьшает возможную смертность от рака и значительно сокращает количество рецидивов у больных.

Работы по созданию конструкции генератора дважды побеждали в республиканском конкурсе «Изобретение года», «Шапагат» в 2014 и 2015 годах.

В 2018 году было завершено строительство Центра ядерной медицины и биофизики на базе Института ядерной физики в Алматы, в состав которого входит современный комплекс по производству радиофармацевтических препаратов.

Завершающим этапом в создании центра была сертификация производства радиофармпрепаратов на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP).

Сотрудниками Института в перспективе планируется разработать новые препараты для диагностики и лечения различных заболеваний с применением широкого спектра радиофармпрепаратов в целях укрепления здоровья и качества жизни нации Казахстана на основе новейших разработок ядерной медицины.