С приходом жарких дней, горожане устремились в ухоженные парки и скверы.

Одно огорчает — общественные туалеты, которые явно подмочили репутацию. Уборные есть не везде, а если и есть, то не всегда открыты.

Центральный парк в Шымкенте — самый оживлённый. Туалет здесь платный — 50 тенге. Работает с 8 утра до 9 часов вечера с перерывом на сануборку — три раза в день.

Несколько дней общественный туалет был закрыт: не было воды.

«Сегодня мы уже открылись, воды не было. А так работаем каждый день», — говорит работница клозета.

Долгое время закрыт клозет в парке Абая — причина та же — в воде. Особо нетерпеливые справляют нужду… в кустах. При этом за подобное правонарушение гражданам грозит штраф 10 МРП или вовсе арест на 10 суток.

В парке «Женис» общественный туалет горожане окрестили как «несмываемый позор». Здесь всё по-старинке, дырка в полу. Внутри антисанитария и невыносимый запах. Горожане не то что заходить, стараются ОБХОДИТЬ туалет десятой дорогой. Справляют нужду, в основном, в уборных ближайших кафе.

В Шымкенте 8 парков — в пяти из них есть туалеты. Еще 3 уборные — в городских скверах. Парк Абая и Парк Женыс с туалетами старого образца, без водоснабжения. В парке Наурыз, возле административного центра города и этнопарке Байдибек Би — туалетов не было изначально. Специалисты обещают ситуацию исправить.

» С ТОО БилдСтрой, подрядной компанией которая теперь обслуживает парки, заключен договор с ТОО «Маркетинг-Водных ресурсов». По договору на сегодняшний день подключили воду к общественным туалетам, которые ранее были закрыты. Сейчас они работают», — говорит Дархан ТУРГАНБАЙ, и.о. руководителя отдела недропользования, водного и лесного хозяйства управления развития комфортной городской среды г.Шымкента.

Привести в порядок состояние общественных туалетов в парках города власти города планировали еще три года назад. Отремонтировать их и обслуживать, тогда обещало руководство городского управления ЖКХ. Недавно общественные туалеты в парках и скверах передали на баланс управления развития комфортной городской среды.