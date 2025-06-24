Гулять можно, зайти некуда: злая правда о туалетах в парках Шымкента

Уютные аллеи, детские площадки и тень деревьев — всё это делает парки любимым местом отдыха горожан. Особенно, в жару. Но для комфорта одной красоты мало. Всё чаще жители Шымкента поднимают вопрос санитарных условий в общественных зонах.

В соцсетях активно обсуждают видео с так называемыми «смарт-туалетами» в Шымкенте. Прозрачные стены, сенсорные двери и кондиционер выглядят впечатляюще. Ну, а как обстоят дела там, где ежедневно отдыхают сотни Шымкентцев? Есть ли базовые удобства в самых нужных местах, в популярных парках и скверах?

«Если взять маршрут, по которому я обычно гуляю, это главные улицы города, то я не могу сказать, что там есть куда пойти, зайти, потому что там нет туалетов. Приходится заходить в общественные заведения, просить и то, даже там может не быть туалета, уборной. Приходится дальше идти или терпеть до какого-нибудь парка, но и в парках отвратительные туалеты», — делится мнением прохожая. — Парк победы, там вот прямо отвратительно, я не знаю сколько его уже не убирали».

В соцсетях под публикацией о санитарных условиях в парках Шымкента люди жалуются на грязь, отсутствие туалетной бумаги и платный вход. И, похоже, больше всего жалоб на уборные в парке Победы.

— Это место вообще напоминает место отчуждения! Туалет и асфальт, по которому пройдя, можно ноги переломать!

— Пройти мимо невозможно, а во внутрь зайти без рвотного рефлекса также не представляется возможным.

— К сожалению это так!!! В парке Победы при царе горохе, наверно, этот туалет был построен. Озеленение проводят, а туалет зачем новый?!

К счастью, камера не передает амбре, что разносится по округе от этого здания неизвестного архитектора, что в парке Победы. Пожалуй, зайти в такой общественный туалет человек рискнет, только если окажется в крайне безвыходном состоянии. Между тем, сотрудники парка считают – в их вотчине все отлично.

Гульзада Кемелова, мастер парка Победы: «Мы следим за чистотой парка. Отвечаем тут за озеленение, за все имущество парка и за чистоту. Сейчас у нас сотрудники работают в две смены. Вечером двое, днем шесть человек. Убираемся в парке всегда, в уборной проводим чистку раз в два дня».

Впрочем, в таком состоянии туалеты не только в парке Победы. На карте города немало мест, где их в принципе не найти, говорят жители.

— Ну, я думаю, туалетов всегда не хватает, ну, а что теперь делать?! Идем как-то к лучшему.

— Есть платные туалеты, есть бесплатные, кто хочет платные, кто хочет по чище, идут в платный.

— Не хватает, желательно было бы как-то более-менее, вот на остановках автобусных, или еще где-то, чтобы были указатели. Всякое с человеком может случиться, поэтому указатели и где-то поблизости обязательно должны туалеты находиться. Вот с этим у нас туговато в Шымкенте.

Мы надеялись получить комментарии от не просто компетентных, но, в первую очередь, ответственных за столь деликатный вопрос специалистов, но ответа, увы, не получили. Остаётся надеяться, что и до этой проблемы у городских служб дойдут руки.

Айшабиби Кошеман