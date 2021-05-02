119.

Объекты общественного питания, фудкорты работающие на доставку и на вынос а также киоски, в том числе точки по продаже выпечки, фастфуда, мягкого мороженого и напитков.

На вынос и доставку в обычном режиме.

Фудкорты работают только на доставку и на вынос.