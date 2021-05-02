Главный государственный санитарный врач города Шымкент Абдиманап Тулебаев внес изменения в постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 19 апреля 2021 года № 9 «О продлении режима карантина и об усилении мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент» следующие изменения и дополнения:
1) пункт 5.7. изложить в следующей редакции:
«5.7. установить ограничения и разрешения объектам субъектов, участвующих в проекте «Ashyq», согласно постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года №18 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан»;
2) пункт 119 приложения №1 изложить в следующей редакции:
|119.
|Объекты общественного питания, фудкорты работающие на доставку и на вынос а также киоски, в том числе точки по продаже выпечки, фастфуда, мягкого мороженого и напитков.
|На вынос и доставку в обычном режиме.
Фудкорты работают только на доставку и на вынос.
3) пункт 45 приложения №1 изложить в следующей редакции:
|45.
|Зоопарки
|В обычном режиме, с приостановлением работы аттракционов расположенных на территории зоопарка.