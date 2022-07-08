Санврач Шымкента озвучил требования по забою скота на Курбан-айт

Главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев обозначил требования для проведения Курбан-айта, которые помогут предотвратить распространение пищевых и кишечных инфекций.
Во избежание неблагоприятных ситуаций необходимо соблюдать следующие требования:
— реализация и убой скота проводить в местах, имеющих разрешение ветеринарной службы и соответствующие ветеринарные документы на каждого сельскохозяйственного животного (вет.паспорт, сопроводительные документы, ушные бирки);- своевременное обеззараживание и вывоз отходов после убоя скота;
— строгое соблюдение правил личной гигиены.
Абдиманап Тулебаев рассказал, что в последнее время городе все чаще регистрируются случаи заболевания острой кишечной инфекции. В связи с этим, при проведении мероприятий в местах общественного питания и в мечетях следует обратить особое внимание на следующие правила:
— наличие медосмотров и медицинских книжек у работников объектов питания;
— приготовление пищи в специальной одежде и снятие специальной одежды перед посещением уборной;
— выделить ответственного человека, который осматривает открытые участки тела работников, осуществляющих приготовление и распределение пищи, в случае обнаружения гнойных ран, мелких травм на руках отстранить их от работы;
— не допускать к приготовлению пищи и мытью посуды лиц, занимающихся уборкой;
— соблюдать технологию приготовления блюд;
— не использовать для готовой продукции разделочные доски, ножи, посуду, предназначенные для сырого мяса;
— не употреблять продукты, приготовленные в домашних условиях;
— с осторожностью употреблять скоропортящиеся продукты;
— хранить пищевые продукты в холодильнике с учетом товарного соседства (сырые продукты и готовую продукцию нельзя хранить на одной полке);
— наличие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов.
Кроме того, с учетом вспышки коронавируса в мегаполисе, главный санитарный врач Шымкента призывает горожан избегать большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и чаще обрабатывать руки антисептическими средствами.