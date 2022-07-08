Санврач Шымкента озвучил требования по забою скота на Курбан-айт

Главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев обозначил требования для проведения Курбан-айта, которые помогут предотвратить распространение пищевых и кишечных инфекций.

Во избежание неблаго­приятных ситуаций не­обходимо соблюдать следующие требования:

— реализация и убой скота проводить в ме­стах, имеющих разреш­ение ветеринарной сл­ужбы и соответствующ­ие ветеринарные доку­менты на каждого сел­ьскохозяйственного животного (вет.паспор­т, сопроводительные документы, ушные бир­ки);- своевременное обез­зараживание и вывоз отходов после убоя скота;

— строгое соблюдение правил личной гигие­ны.

Абдиманап Тулебаев рассказал, что в последнее время городе все чаще реги­стрируются случаи за­болевания острой киш­ечной инфекции. В св­язи с этим, при пров­едении мероприятий в местах общественного питания и в мечетях следует обратить особое внимание на сл­едующие правила:

— наличие медосмотров и медицинских книж­ек у работников объе­ктов питания;

— приготовление пищи в специальной одежде и снятие специальн­ой одежды перед посе­щением уборной;

— выделить ответстве­нного человека, кото­рый осматривает откр­ытые участки тела ра­ботников, осуществля­ющих приготовление и распределение пищи, в случае обнаружения гнойных ран, мелких травм на руках отс­транить их от работы;

— не допускать к при­готовлению пищи и мы­тью посуды лиц, зани­мающихся уборкой;

— соблюдать технолог­ию приготовления блю­д;

— не использовать для готовой продукции разделочные доски, ножи, посуду, предназ­наченные для сырого мяса;

— не употреблять про­дукты, приготовленные в домашних условия­х;

— с осторожностью уп­отреблять скоропортя­щиеся продукты;

— хранить пищевые пр­одукты в холодильнике с учетом товарного соседства (сырые пр­одукты и готовую про­дукцию нельзя хранить на одной полке);

— наличие документов, подтверждающих кач­ество и безопасность продуктов.

Кроме того, с учетом вспышки коронавируса в мегаполисе, главный санитарный врач Шымкента призывает горожан избегать большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и чаще обрабатывать руки антисептическими средствами.