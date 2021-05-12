Полицейские обезвредили гранату в Шымкенте.

11 мая в одном из сел города Шымкент местный пастух во время выпаса мелкого рогатого скота обнаружил предмет, похожий на гранату. Мужчина сообщил о случившемся в Управление полиции Енбекшинского района.

По данному сообщению сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. В ходе проверки стражи порядка обнаружили и обезвредили гранату черного цвета.