Расскажем, как зарегистрировать и прекратить деятельность ИП.

Направить уведомление о начале деятельности в качестве ИП можно 2-мя способами:

— в электронной форме через портал портал «Е- лицензирование»;

— в явочном порядке на бумажном носителе через Центры оказания услуг либо Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Изменение регистрационных данных ИП производиться следующим образом:

-Уведомление предоставляется в налоговый орган по месту нахождения не позднее 10-ти рабочих дней со дня изменения регистрационных данных.

-Изменение производится налоговым органом в течение 1-го рабочего дня, следующего за днем получения уведомления.

При прекращении деятельности ИП представляет в налоговый орган по месту нахождения:

— налоговое заявление о прекращении деятельности;

— уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика по утвержденной форме, осуществляющего отдельные виды деятельности по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений, при наличии такого учета;

— ликвидационную налоговую отчетность;

— налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины в порядке, определенном статьей 169 Налогового Кодекса (при наличии).

При этом, ИП должен одновременно соответствовать следующим условиям:

1) не являться плательщиком НДС;

2) не быть включенным в план налоговых проверок или список выборочных налоговых проверок по результатам мероприятий системы оценки рисков либо не быть включенным в полугодовой график налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска.

*Указанное положение применяется в отношении ИП, соответствующих условиям, определенным пунктом 1 статьи 66 Налогового кодекса, в течение срока исковой давности, установленного статьей 48 Налогового кодекса, а также в отношении ИП, у которых период времени с даты государственной регистрации в качестве ИП менее срока исковой давности, установленного статей 48 Налогового кодекса (3 года).

В упрощенном порядке, без проведения камерального контроля, ИП прекращает деятельность на основании одного из следующих документов:

— налогового заявления налогоплательщика о прекращении деятельности;

— письменного согласия, содержащегося в налоговом заявлении о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности или в расчете стоимости патента, – в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьей 85 НК.

При этом, ИП должен одновременно соответствовать следующим условиям:

1) не состоять на регистрационном учете в качестве плательщика НДС;

2) не осуществлять деятельность в форме совместного предпринимательства;

3) не осуществлять отдельные виды деятельности, указанные в пункте 1 статьи 88 Налогового кодекса;

4) отсутствовать в плане налоговых проверок или в списке выборочных налоговых проверок по результатам мероприятий системы оценки рисков либо отсутствовать в полугодовом графике налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска;

5) не иметь налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам;

6) не иметь высокий уровень рисков по системе управления рисками.

При несоответствии вышеуказанным условиям, ИП в случае принятия решения о прекращении деятельности одновременно представляет в налоговый орган по месту своего нахождения (статья 65 НК):

— налоговое заявление о проведении налоговой проверки;

— ликвидационную налоговую отчетность.

Статус ИП размещается на сайте www.kgd.gov.kz в Электронных сервисах вкладка «Поиск налогоплательщиков».