Расскажем, как зарегистрировать и прекратить деятельность ИП.
Направить уведомление о начале деятельности в качестве ИП можно 2-мя способами:
— в электронной форме через портал портал «Е- лицензирование»;
— в явочном порядке на бумажном носителе через Центры оказания услуг либо Государственную корпорацию «Правительство для граждан».
Изменение регистрационных данных ИП производиться следующим образом:
-Уведомление предоставляется в налоговый орган по месту нахождения не позднее 10-ти рабочих дней со дня изменения регистрационных данных.
-Изменение производится налоговым органом в течение 1-го рабочего дня, следующего за днем получения уведомления.
При прекращении деятельности ИП представляет в налоговый орган по месту нахождения:
— налоговое заявление о прекращении деятельности;
— уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика по утвержденной форме, осуществляющего отдельные виды деятельности по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений, при наличии такого учета;
— ликвидационную налоговую отчетность;
— налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины в порядке, определенном статьей 169 Налогового Кодекса (при наличии).
При этом, ИП должен одновременно соответствовать следующим условиям:
1) не являться плательщиком НДС;
2) не быть включенным в план налоговых проверок или список выборочных налоговых проверок по результатам мероприятий системы оценки рисков либо не быть включенным в полугодовой график налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска.
*Указанное положение применяется в отношении ИП, соответствующих условиям, определенным пунктом 1 статьи 66 Налогового кодекса, в течение срока исковой давности, установленного статьей 48 Налогового кодекса, а также в отношении ИП, у которых период времени с даты государственной регистрации в качестве ИП менее срока исковой давности, установленного статей 48 Налогового кодекса (3 года).
В упрощенном порядке, без проведения камерального контроля, ИП прекращает деятельность на основании одного из следующих документов:
— налогового заявления налогоплательщика о прекращении деятельности;
— письменного согласия, содержащегося в налоговом заявлении о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности или в расчете стоимости патента, – в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьей 85 НК.
При этом, ИП должен одновременно соответствовать следующим условиям:
1) не состоять на регистрационном учете в качестве плательщика НДС;
2) не осуществлять деятельность в форме совместного предпринимательства;
3) не осуществлять отдельные виды деятельности, указанные в пункте 1 статьи 88 Налогового кодекса;
4) отсутствовать в плане налоговых проверок или в списке выборочных налоговых проверок по результатам мероприятий системы оценки рисков либо отсутствовать в полугодовом графике налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска;
5) не иметь налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам;
6) не иметь высокий уровень рисков по системе управления рисками.
При несоответствии вышеуказанным условиям, ИП в случае принятия решения о прекращении деятельности одновременно представляет в налоговый орган по месту своего нахождения (статья 65 НК):
— налоговое заявление о проведении налоговой проверки;
— ликвидационную налоговую отчетность.
Статус ИП размещается на сайте www.kgd.gov.kz в Электронных сервисах вкладка «Поиск налогоплательщиков».