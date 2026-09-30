Маркетплейсы, криптоактивы и «Алтын виза» — что хотят изменить в налогах

В Казахстане предлагают вновь внести изменения в Налоговый кодекс, который действует меньше года. Министерство национальной экономики подготовило почти 200 поправок. Они касаются малого и среднего бизнеса, продавцов на маркетплейсах, инвесторов, владельцев «Алтын визы» и операций с криптоактивами.

Эксперты отмечают, что большое количество предлагаемых изменений может свидетельствовать о необходимости дополнительной доработки налоговой реформы. По их оценкам, ожидаемый эффект от нового Налогового кодекса оказался ниже первоначальных прогнозов.

Директор ТОО «Улагат Консалтинг Групп» Марат Каирленов считает, что дополнительные поступления в бюджет оказались значительно меньше ожидаемых.

«Нетто-эффект составил около 0,2% ВВП, хотя ожидалось, что дополнительные поступления могут достигнуть 2–3% ВВП. На мой взгляд, предлагаемые изменения в том числе являются попыткой учесть замечания экспертного и предпринимательского сообщества», — отметил он.

Часть поправок предусматривает послабления для малого и среднего бизнеса. В частности, предлагается списать отдельные штрафы, не начислять пеню по некоторым налоговым обязательствам за текущий год и ограничить проверки за периоды до 1 января 2026 года.

При этом исключения сохранятся для уже назначенных проверок по инициативе правоохранительных органов, а также для отдельных категорий налогоплательщиков, в том числе недропользователей.

Одновременно предлагается усилить контроль за электронной торговлей. Новые требования могут затронуть продавцов на маркетплейсах, банки и интернет-платформы.

Налоговый эксперт, управляющий партнёр юридической фирмы «Salyqtez» Айдар Масатбаев обращает внимание, что наряду с послаблениями для бизнеса расширяются полномочия налоговых органов по получению и анализу данных.

Отдельный блок поправок касается обладателей «Алтын визы». Иностранцам, инвестировавшим в экономику Казахстана не менее 300 тысяч долларов, предлагается предоставить ряд налоговых льгот. Предполагается, что такие меры позволят повысить инвестиционную привлекательность страны.

При этом эксперты отмечают, что вопрос эффективности подобных льгот остаётся предметом обсуждения. В частности, звучат вопросы о том, почему аналогичные условия не предусматриваются для казахстанских предпринимателей, готовых инвестировать сопоставимые суммы.

Предложения также затрагивают сферу криптоактивов. Для отдельных операций рассматриваются специальные условия легализации и налогообложения.

Пока все перечисленные изменения находятся на стадии обсуждения. Окончательные нормы станут известны после рассмотрения и утверждения поправок.