Траты из Нацфонда сокращаются

За первые три месяца этого года объём использованных средств сократился почти на 45% и составил около 800 млрд тенге, против 1,5 трлн годом ранее. Более чем втрое сократились и расходы на управление и аудит. Несмотря на улучшение соотношения доходов и расходов, траты всё ещё превышают поступления. При этом остаются вопросы к эффективности расходования средств и прозрачности активов.

Основное снижение объема связано с уменьшением гарантированных трансфертов, целевые трансферты в этом году и вовсе не выделялись. Это результат ранее объявленной политики по сокращению изъятий из нацфонда, в 2026 году для покрытия дефицита бюджета правительство планирует изъять 2,7 трлн тенге. Соотношение расходов и поступлений достигло минимума за два года, но расходы всё ещё немного превышают доходы.

«У нас дефицит бюджета примерно в районе 5 триллионов. Если ничего совсем страшного не произойдет, то мы в принципе скоро начнем или уже начали получать постепенно, или мы уже на пороге получения каких-то достаточно серьезных, скажем так, бенефитов от всей вот этой геополитической ситуации. Я думаю, что одно другое будет перекрывать. Бочка нефти для нас достаточно серьезно подорожала. Наши экспортеры скоро начнут получать повышенные экспортные доходы», — Арман Бейсембаев, финансовый советник.

Дополнительные поступления в бюджет ожидаются и за счёт нового налогового кодекса. При этом нацфонд выполняет сразу две функции: служит резервом для будущих поколений и одновременно помогает стабилизировать экономику сегодня. Полный отказ от его использования был бы нецелесообразен, говорят финансисты.

При этом важно чтобы расходы были эффективными, из года в год аудиторы выявляют серьезные проблемы. На этом фоне эксперты не исключают, что объёмы изъятий из нацфонда могут увеличиться.

«Ситуация в экономике она все тревожнее. Если взять собственно наполнение национального фонда мы видим, с одной стороны, мировые цены на нефть выросли, с другой стороны, у нас, допустим, за первый квартал снижение добычи нефти на 20%. Мы видим, что доходы граждан очень сильно падают. Наша модель показывает, что ситуация будет к тому, что изъятия будут вырастать с нацфонда», — Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП».

В то же время фонд наращивает инвестиции в более доходные инструмент, в прошлом году он показал почти рекордную доходность и эксперты ожидают дальнейших рост инвестиционного дохода. Но точный объём средств фонда остаётся не до конца прозрачным, по словам экспертов, публикуется только валютная часть активов, тогда как значительная доля средств размещена в тенге.