К 1 июня-международному дню защиты детей в Шымкенте по решению городского маслихата детям до 18 лет с ограниченными возможностями перечислили единоразовые выплаты.

. Для их получения никаких документов не нужно сдавать. Для выплаты праздничных выплат все необходимые данные будут взяты из базы государственного центра по выплате пенсии пояснили в управлении занятости населения и социальной защиты г. Шымкента

Алтынай Нургали, пресс-секретарь управления занятости населения и социальной защиты г. Шымкента:»В Шымкенте каждому из свыше 6000 детей с ограниченными возможностями выплатят единоразовую социальную помощь в размере 14 585 тенге».