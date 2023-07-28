Водители автобусов закрашивают QR и «ломают» валидаторы

Пассажиры общественного транспорта стали массово жаловаться на водителей, которые никак не могут смериться с тем, что наличных денег, после введения электронной оплаты проезда у них всё меньше.

«Я считаю, что водители неправильно поступают, специально закрашивают QR-коды. У нас например на карте есть деньги, мы хотим платить за проезд электронным способом. Но не всегда удается. Водители автобусов часто просят наличку»,

«Мне их жалко, потому что они целыми днями работают, а зарплата у них относительно небольшая и я думаю, это единственный способ для них получить по больше денег»,

«Чаще всего водители просят наличку, но нам, конечно, удобно и выгодно платить картой Толем или QR-кодом»,— рассказали жители Шымкента.

Пассажиры также недовольны постоянно якобы «сломанными» валидаторами. По словам жителей Шымкента, в часы-пик приложить карту толем к терминалу невозможно — он попросту не работает. Приходится платить наличкой, при этом чек зачастую не выдают.

Водители автобусов с обвинениями в их адрес не согласны. Уверяют, что к махинациям с оплатой не имеют никакого отношения. Если оплатить электронным способом не получается, вина в этом исключительно лежит на операторе.

«У нас всё работает, мы ничего не закрашиваем. Наверное водители других автопарков так поступают»,

«Я даже не знаю почему водители так поступают. У меня все работает»,— заверили водители автобусов.

Проблему в управлении транспорта не отрицают. За выключение валидатора, либо закрашенные QR-коды предпринимателей начали штрафовать — их лишают части госсубсидий, размер зависит от количества жалоб. После такой вынужденной меры наказания, водители стали дисциплинированней, говорят чиновники. Тем не менее статистика настораживает: с начала лета QR-коды закрасили свыше 150 раз.

Наурыз Сугиралиев, руководитель отдела управления ПТ и АД г. Шымкента:

«Из-за того, что водители закрашивают QR-коды, мы начали штрафовать транспортные компании. Чаще всего нарушают водители Шымкентбас и ТТК. В апреле, если мы заметили около 300 — 400 закрашенных QR-кодов, то с начала лета их стало меньше. Еще были факты, когда водители срывали QR-коды, за это мы их тоже наказываем. Мы всегда проводим мониторинговые мероприятия и говорим с водителями. Если они не хотят подчинаться, то мы удерживаем до полутора процентов государственных субсидий».

Чиновники напоминают, если в автобусе не работает терминал, пассажиры с транспортной картой имеют право на бесплатную поездку. Если водители требуют наличную оплату, не поленитесь заявить об этом в call-center по номеру 109. При этом указать номер автобуса, маршрута и время поездки.