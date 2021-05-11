С прохождением фронтальных разделов на большей части РК по-прежнему сохранится неустойчивая погода — пройдут дожди с грозами.

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, шквал, возможен град.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидается гроза, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области возможен град. Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области днем местами гроза. В Атырауской, Мангистауской областях местами гроза, ночью в Мангистауской области ветер 15-20 м/с. В Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, ветер 15-20 м/с, возможен град, в Западно-Казахстанской области местами –шквал. В Туркестанской области местами ветер 15-20 м/с, в горах- гроза.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами заморозки 1 градус. В Кызылординской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сегодня ожидается +20..+26 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +16..+26 °C, без осадков, умеренный ветер.