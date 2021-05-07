Очередной циклон из районов Прибалтики, постепенно смещаясь через территорию Казахстана.

Он сменит теплую и сухую погоду, начнет заливать дождями сначала северо-западные, а затем и остальные регионы страны.

9 мая на севере, в центре, на юге и юго-востоке страны и вовсе ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и усилением ветра порывами до 15-20 м/с, на южной и восточной части до 23-28 м/с, возможно выпадение града.

Если юг страны пока остается под защитой теплых воздушных масс и там еще не так прохладно, днем воздух прогреется до 22…30°С, то в северных областях уже 7 мая ожидается понижение температурного фона до 12…20°С, в ночные часы не исключены заморозки.

В Шымкенте сегодня ожидается +25..+24 °C, cлабый дождь, тихий ветер. Завтра: +21..+28 °C, cлабый дождь, легкий ветер.