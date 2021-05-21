В целях реализации концепции «Слышащего государства» и повышения качества работы с заявителями с 1 июля в стране стартует информационная система «Е-обращения» («Е-Өтініш»), призванная максимально упростить процедуру обращений граждан в государственные органы и усовершенствовать контроль за их рассмотрением.

В Казахстане с 1 июля будет работать информационная система «Е-обращения» («Е-Өтініш»). Она позволит сформировать единую базу всех обращений, поступающих в государственные органы,сократить сроки рассмотрения обращений за счёт оптимизации количества запросов между госорганами, информировать заявителя обо всех этапах, стадиях и сроках рассмотрения обращения. Более детально о новой информационной системе рассказали разработчики.

Тамара ДУЙСЕНОВА, помощник президента РК, заведующая отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК:»Система «Е-Обращения» позволяет вести систему обратной связи с заявителем и оценки качества работы госорганов. Ответы будут подвергнуты системному анализу, что позволит пресекать факты отписок и сформирует единообразную практику рассмотрения обращений в конкретных сферах».

В ходе встречи спикер разъяснила, как будет рассматриваться заявления граждан.Теперь по новой системе не будет волокиты, не будет перекладывания ответственности друг на друга. Не упустили момент и участники встречи и высказали свои предложения.

Жумагали БИЛИСБЕКОВ, председатель «Гражданского Альянса» г. Шымкента:»Мы говорили об этом давно. Необходимо чтобы госорганы несли ответственность. Общественный совет, общественные приемные помогут быть ближе к народу. Координационный совет создаем , он также поможет решать вопросы, возникающие на местах».

Информационная система «Е-обращения» работает в странах СНГ. Чтобы внедрить данную систему Казахстану понадобилось время обучить работников гос и судебных органов, ввести цифровизацию. Какой будет результат покажет время.