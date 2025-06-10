Коррупция, халатность, бездействие: что подрывает доверие к госорганам?

208 уголовных правонарушений совершили госслужащие за 5 месяцев с начала года. В антирейтинге — Шымкент, где зарегистрировано 21 уголовное дело, а также Туркестанская и Акмолинская области.

Лидерами по числу уголовных правонарушений стали правоохранители: 122 случая, что составляет почти 60% от общего количества. Кроме того, зафиксировано 16 нарушений со стороны сотрудников КНБ, по 11 со стороны работников уголовно-исполнительной системы и военнослужащих, по 4 среди акимов и судебных исполнителей, по 3 у представителей прокуратуры и службы экономических расследований, а также по одному случаю у сотрудников органов ЧС и судебной системы.

Тем не менее, общее количество правонарушений среди чиновников сократилось на четверть. Чаще всего госслужащие берут взятки. Среди наиболее частых преступлений также — хищение вверенного имущества, мошенничество и злоупотребление служебными полномочиями. Всё это подрывает доверие общества.

Согласно прошлогоднему опросу, около 3,5% граждан не доверяют полиции и антикоррупционной службе, а около 2,5% прокуратуре и судам. По мнению общественников, недоверие усиливается из-за того, что некоторые чиновники не исполняют свои обязанности должным образом.

Руслан Кибке, юрист, общественный деятель: «Доверие вызывает действие или бездействие сотрудников. Зачастую они попросту не ознакомлены со своими должностными обязанностями, данные сотрудники, увы, берут на себя очень много, за что в последствии отвечать они не готовы. В большинстве своем у нас еще люди, не изучив правовую сторону вопроса, делают быстрые выводы. С моей точки зрения, решение должно быть законным и обоснованным».

Несмотря на проводимые реформы и снижение числа уголовных правонарушений, юристы считают, что полностью искоренить такие преступления крайне сложно.

«Нужно все переводить на выборность на местном уровне, как бы это некоторые не критиковали, что там народ, неужели народ местный может избрать начальника местной полиции. Эти местные жители выбирают президента вообще-то. Будет более менее нормальная система, в том числе правоохранительная, если она будет выбираться на местном уровне и не будет подотчетна центральной власти», — говорит юрист Сергей Уткин.

Надежду на перемены эксперты связывают с инициативой президента по усилению ответственности: теперь госслужащие будут нести наказание за проступки, совершённые даже на прежнем месте работы.