Не дожидаясь Дня Победы 21 ветерану ВОВ, проживающим в г. Шымкенте решением городского маслихата на расчетные счета перечислены свыше 1 млн тенге.

Праздничную выплату получила и семья Кичатовых. Глава семейства Семен Дмитриевич — ветеран войны, а жена Анна Степановна труженица тыла. Ветерану Великой Отечественной войны Семену Дмитриевичу Кичатову 15 февраля исполнилось 95 лет. Фронтовик прикован к постели, не может двигаться, говорить стал меньше. Но часто спрашивает про любимые швейцарские часы и гармонь. Первый раз гимнастёрку Семен надел в 17 лет! Молодого бойца отправили служить пехотинцем в рядах украинского фронта. Ответственного и шустрого солдата сразу заметили и отправили на курсы, а после в стрелковый полк.

За проявленное мужество и героизм при освобождении литовской земли от фашистской чумы, Семён Кичатов был удостоен медали маршала Советского Союза Жукова. Фронтовик награждён медалью «За взятие Берлина» и орденом «Отечественной войны» .

Через год после окончания войны, сержант Кичатов женился. Его избранницей стала — уроженка Оренбуржской области. Анна Степановна о войне знает не по наслышке. Она — труженица тыла. На детские плечи Анечки в военные годы легла непосильная ноша, которую она — 10-летняя девчонка смогла стойко вынести.

«Нам было по 10 лет. Всем классом нас отправляли на поле мы там пололи. Недалеко было пшеничное поле .Но мы не доедали хлеба. Потому все было для фронта»,-вспоминает Анна Степановна.

За Семёном Дмитриевичем ухаживают внуки, дежурят в комнате по очереди.

Анна Кичатова, труженица тыла:»У нас прекрасные внуки. Мы с Семеном Дмитриевичем прожили счастливую жизнь.Всем большое спасибо. Берегите себя.. Своих стариков.родных»

Супруги вместе 65 лет, все эти годы жили душа в душу. Тепло попрощавшись со съёмочной группой, Анна Семеновна загадывает такое простое и понятное желание, чтобы в день Великой Победы ее Семён сыграл для любимой на гармони…