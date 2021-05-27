Приготовленные блюда молодых поваров и кондитеров приятно удивили жюри.

Студенты и мастера производственного обучения колледжа индустрии питания и сервиса г. Шымкента заняли призовые места на 10-ом юбилейном фестивале «Дела рук» и 2-ом международном фестивале «Молодая кухня».

Приготовленные блюда молодых поваров и кондитеров удивили жюри, копилка учебного заведения пополнилась 7 золотыми, 1 серебряной и 4 бронзовыми медалями.

Жанеля Сейтбек — призер 10-го юбилейного фестиваля «Дела рук». От конкурса в Алматы молодой кондитер до сих пор под впечатлением. Подобные конкурсы, окрыляют, — говорят студенты, — столько идей для творчества!

Жанеля Сейтбек, студентка колледжа индустрии питания и сервиса г. Шымкента: «Десерт, приготовленный нашей командой, удостоен золотой медали. Третье место и бронзовую награду я завоевала, приготовив 3-х ярусный торт с начинкой. Весил он 19 килограммов. Завершал нашу композицию в честь 30 — летия Независимости Казахстана — «Беркут»».

На фестивале представили свои работы 7 студентов и два мастера производственного обучения колледжа индустрии питания и сервиса Шымкента. Композиция из карамели Дильбар Реджаметовой удостоена золотой медали.

«Эта ручная работа. Я посвятила свои работы ЭКСПО, 175 — летнему юбилею Абая», — поделилась своей радостью мастер производственного обучения.

Картина мастера производственного обучения Айданы Турлиевой «Қыз ұзату» в национальном стиле собрана из зерновых культур. Композиция получила первое место. Среди призеров фестиваля «Дела рук» есть и будущие повара. Ребята представили на конкурс «Стейк из конины» и завоевали золотую медаль.

Жамила Минтаева, мастер производственного обучения колледжа индустрии питания и сервиса г. Шымкента: «На фестивале «Дела рук» студенты и мастера нашего колледжа завоевали 7 золотых, 1 серебро и 4 бронзовых медалей. Это очень высокий результат. Ребята не только показали свое мастерство, но и общались со сверстниками, обменялись опытом. Нам было приятно, что члены жюри попробовав приготовленный нашими воспитанниками торт похвалили нас за хорошую работу и подготовку».

Выпускники шымкентского колледжа индустрии питания и сервиса пользуются спросом на рынке труда. В учебном заведении большое внимание уделяют подготовке кадров. Оснащенные современными оборудованием помещения позволяют будущим поварам, кондитерам и специалистам сервиса совмещать теорию с практикой.

Лицензия KZ № 961LAA00023014 выдана 16. 02. 2009 г. МОН РК