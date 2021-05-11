Тяньшанского белокоготного медведя сняли на камеру альпинисты из Шымкента.



Тяньшанский бурый медведь один из самых малочисленных подвидов бурого медведя. Обитает в горах Тянь-Шаня и Памира. Медведь среднего размера: длина тела до полутора метров, а вес до 300 кг. Редко, но встречаются и более крупные особи.

Отличительной особенностью тяньшаньского бурого медведя являются когти на лапах желтого, почти белого цвета, за что ему дали второе название белокоготный. Численность тяньшаньских бурых медведей около 5 тыс. особей.

Впервые тяньшаньского бурого медведя описал в 1873 году русский зоолог и путешественник Н. А. Северцов, он дал ему название «белокоготный». В те времена тяньшаньский бурый медведь был обычным зверем в горных системах Тянь-Шаня и Памира.

Сегодня тяньшаньский подвид бурого медведя довольно редкое животное, за последние 50 лет их численность значительно сократилась, а во многих местах их прежнего обитания этот зверь исчез совсем.

Теперь тяньшаньские бурые медведи чаще встречаются в горах Киргизии, где их насчитывается порядка 1500 особей. Примерно 1000 голов обитают в Казахстане, порядка 700 медведей живут в горах Таджикистана и около 150 в горных районах Узбекистана.