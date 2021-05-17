На странице Немолчи.KZ выложили очередное избиение женщины.

«15.05.2021 года моя сестра с годовалым сыном вышли к отцу ребёнка (он в неделю 2 раза видится с сыном), т.к. в разводе. Он приехал, поехали в парк и в машине он начал ее материть, заблокировал двери.

Когда она начала умолять выпустить её, он начал её бить по лицу, голове, вытащил из машины и уже на улице начал пинать по лицу, по голове, таскать за волосы. И это всё происходило на глазах у годовалого сына. Моя сестра потеряла сознание, прохожие вызвали скорую.

Ёё забрали, диагностировали гематомы, сотрясение головного мозга, укусы на теле. Полиция приехала, приняли заявление, но ёё предупредили, что уголовное дело не заведут, т.к это бытовое. Мы теперь боимся, что останется безнаказанным.

Никто из них не пришёл просить прощения.

Это уже не первый раз, до этого тоже кидался с ножом, но она успела убежать. После этого и развелись.

Хотим чтоб вынесли огласке, боимся, что он её убьёт когда-нибудь. Произошло в Шымкенте, Ленгере. В данное время она лежит в больнице.» — написано в сообщении.