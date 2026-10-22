В Казахстане предлагают усилить защиту женщин от преследования и насилия

В Казахстане обсуждают дополнительные меры защиты женщин от преследования, угроз и домашнего насилия. Среди предложений — цифровая фиксация тревожных сигналов и действий полиции, а также возможность направления отдельных правонарушителей на лечение при наличии соответствующих медицинских оснований.

Депутат Курултая Айжан Аймаганова предложила запустить пилотный проект «Электронная зона защиты». По её мнению, обращения о возможной угрозе и последующие действия правоохранительных органов должны автоматически фиксироваться в единой цифровой системе.

«Следует утвердить единый обязательный алгоритм, определяющий конкретные действия полиции при поступлении сигнала об опасности. Каждый сигнал и принятые по нему меры должны автоматически фиксироваться в цифровой системе», — отметила депутат.

Отдельное внимание правозащитники предлагают уделить сталкингу — навязчивому преследованию человека. За такое правонарушение предусмотрены штраф, общественные работы или административный арест.

Адвокат Жанна Уразбахова считает, что существующих мер в отдельных случаях может быть недостаточно. Она предложила рассмотреть возможность принудительного психиатрического лечения для преследователей наряду с другими мерами воздействия. При этом необходимость медицинского вмешательства, как отмечают эксперты, должна определяться специалистами после соответствующей оценки состояния человека.

Причины навязчивого преследования могут быть разными — ревность, стремление контролировать бывшего партнёра, болезненная привязанность или неспособность принять отказ. При этом такое поведение не всегда связано с психическими расстройствами.

Общественный деятель Гульнар Умарова считает, что при рассмотрении подобных мер необходимо предусмотреть независимую экспертизу и учитывать международный опыт.

Эксперты также отмечают, что для предупреждения насилия важно оценивать не только отдельные угрозы, но и всю историю преследования — звонки, сообщения, слежку и попытки установить нежелательный контакт. Такой подход может помочь выявлять потенциально опасные ситуации до того, как психологическое давление перерастёт в физическое насилие.