Он будет производить хлопковое масло.

Предприятие общей стоимостью 2,152 млрд. тенге ожидается ввести в эксплуатацию в 2022 году. Мощность проекта, реализуемого в селе Кокарал сельского округа Мактаарал составит 3 тыс. тонн масла, 14 тыс. тонн шрота в год. Запланировано создать 48 рабочих мест.

В настоящее время ведется капитальный ремонт здания, завозят оборудование из Турции. Кроме того, до 2024 года совместно с турецкими предпринимателями запустят текстильную фабрику. Общая стоимость проекта — 6 млрд. тенге, мощность — 6600 тонн пряжи, трудоустроят 143 человека. В дальнейшем здесь намерены наладить выпуск одеял и ковров.

Стоит отметить, в целях привлечения инвестиций в 2021-2025 году в Мактааральском районе реализуются 5 проектов с общим объемом инвестиций 10,781 млрд. тенге, с созданием более 300 постоянных рабочих мест.