В ходе проведения проверки в микрорайоне Кайтпас-1 работниками службы по работе с населением ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» были выявлены многочисленные факты самовольного подключения потребителей к канализационным сетям.

В отношении нарушителей будут применяться меры.

Абонентам необходимо соблюдать необходимые процедуры при подключении к канализационным сетям.

Напоминаем, что для этого нужно получить технические условия, а сами работы должны проводиться организациями, которые имеют лицензию на данный вид работ.

Самовольные врезки, могут привести к аварийным ситуациям и другим проблемам.

В настоящее время, по всем выявленным фактам самовольного подключения, готовятся документы для передачи в суд.

Рекомендуем абонентам, которые произвели незаконную врезку в канализационные сети, в срочном порядке обратиться в организацию обеспечивающую водоснабжение и водоотведение и узаконить сброс сточных вод в канализацию во избежание штрафных санкций.