Объект исламской культуры находится в жилом массиве Сайрам.

300-летняя башня является религиозным центром и привлекает туристов своей историей.

В целях развития города Шымкент как туристического центра, важно содержать исторические объекты в хорошем состоянии. В этом направлении по инициативе городского управления туризма и мецената Бауыржана Мырзатева в феврале этого года было проведено благоустройство башни.

Управлением туризма планируется организация специальных экскурсий с историками и археологами для изучения минарет «Хызыра» и проведение в ней реставрационных работ.

Стоит отметить, что в проект республиканского значения «Святые земли Казахстана» входят 7 объектов Шымкента. Одно из них — минарет «Хызыра».

В результате землетрясения высота башни уменьшилась с 10,5 метра до 5,7 метра.

После принятия ислама в центре города Сайрам была построена мечеть и большая башня, которую назвали в честь пророка Хызыра. Священнослужители считали Хызыра одним из ныне живущих пророков. Его стали называть Хызыр, потому что место, на которое он садился сразу зеленел. Зеленый цвет и цветение земли по-арабски называют «хезра».