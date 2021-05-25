Об этом на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина сообщил аким города Шымкент Мурат Айтенов.

В городе Шымкент в 2021 году в рамках государственных программ планируется трудоустроить более 33 тысяч человек, в том числе в рамках «Дорожной карты занятости» — 1,5 тыс человек.

По словам акима города, в этом году программа «Дорожная карта занятости» будет реализовываться по 3 направлениям. По первому направлению предусматривается строительство 13 объектов на сумму 5,5 млрд тенге, по второму направлению микрокредиты на сумму 1,5 млрд тенге, по третьему направлению поддержка субъектов бизнеса на сумму 7,1 млрд тенге.

При успешной реализации данных направлений 6,5 тысяч человек будут обеспечены качественной питьевой водой и 17,6 тысяч человек электроэнергией, а также будет создано 392 рабочих места. А по второму направлению при предоставлении 357 проектам в среднем 4,2 млн тенге со ставкой вознаграждения до 6% будет создано 757 постоянных рабочих мест. Вместе с тем, ожидается, что на доходы бюджета поступит не менее 45 млн тенге налогов. В рамках третьего направления программы планируется реализация порядка 70 проектов и обеспечение занятости 280 человек.