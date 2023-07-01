Людей с инвалидностью трудоустраивают в Шымкенте

Утро Курмантая Турусбека начинается с полива растений на пришкольном участке.

21-летний парень, с третьей группой инвалидности, сам изъявил желание устроиться садоводом. Говорит: получает удовольствие не только от работы, но и общения.

Курмантай Турусбек, садовод общеобразовательной школы №10 г. Шымкента:

«Я поливаю цветы и занимаюсь садоводством во дворе школы. Я изучал сельское хозяйство в колледже. Мне нравится эта специальность. Хочу поблагодарить специалистов, которые помогли с трудоустройством».

Сейчас по государственной квоте в Шымкенте в разных сферах заняты 60 людей с инвалидностью. До конца года планируют трудоустроить еще двести человек. Найти работу и влиться в общество помогает Центр социальной поддержки «Тен когам». Специалисты оказывают информационно-консультационную помощь, юридические и психологические консультации.

Гулия Бельгибаева, заместитель начальника центра социальной поддержки «Ten Qogam»:

«В данный момент мы консультируем граждан с ограниченными возможностями в Центре социальной поддержки равноправного общества и предлагаем вакансии. Работаем вместе с центром занятости, обновляем вакансии. Мы даем советы гражданам, которые приходят и обращаются к нам».

В прошлом году более тысячи особенных людей в Шымкенте нашли работу, благодаря проекту «Серебряный возраст». Больше 700 — освоили азы предпринимательства в рамках программы «Бастау Бизнес». 35 из них получили грант на открытие своего дела.