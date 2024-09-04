Более 32 тысяч жителей Шымкента трудоустроены в 2024 году

В связи с увеличением доходов населения в Шымкенте, количество получателей социальной помощи снизилось на 30,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В городе продолжается предоставление государственной адресной социальной помощи малообеспеченным семьям, что свидетельствует о стабилизации экономической ситуации в регионе.

В 2024 году такая помощь была предоставлена 42 866 жителям из 8 227 семей.

Кроме того, для 14 329 детей в возрасте от 1 до 6 лет была назначена дополнительная ежемесячная выплата в размере 1,5 месячных расчетных показателя, что значительно улучшило их материальное положение.

Вопрос занятости населения остаётся одной из приоритетных задач городских властей.

Основной целью является снижение уровня безработицы, что достигается путем реализации комплексных программ по трудоустройству.

В 2023 году планировалось охватить мерами занятости 57 181 человека, однако фактический показатель превысил плановые ожидания: 73 984 человека приняли участие в этих программах, что позволило снизить уровень безработицы до 4,9%.

В текущем году городские власти также активно работают над улучшением ситуации на рынке труда.

На 2024 год поставлена цель охватить программами занятости 56 962 человека, и по состоянию на 1 сентября уже 32 128 человек приняли участие в этих мероприятиях.

Согласно данным за второй квартал 2024 года, уровень безработицы в Шымкенте составляет 4,8%, что является позитивным показателем и свидетельствует о стабильной динамике на рынке труда.

Особенно важно отметить снижение уровня безработицы среди молодежи до 3,1% при запланированном уровне в 3,7%.

Этот результат демонстрирует эффективность предпринимаемых мер по поддержке молодежи и стимулированию их занятости.

Городские власти продолжают работу в этом направлении, чтобы обеспечить занятость населения и повысить уровень жизни горожан.