В Шымкенте трудоспособные граждане активно вовлекаются в программы занятости

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С начала 2024 года в Шымкенте адресная социальная помощь (АСП) была назначена 42 866 жителям, проживающим в 8 227 семьях.

Этот показатель свидетельствует о значительном улучшении социально-экономической ситуации в городе, так как в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество получателей АСП снизилось на 30,4%.

Это стало возможным благодаря мерам, направленным на содействие занятости и активному вовлечению граждан в рынок труда.

В процессе анализа данных о семьях, обратившихся за адресной социальной помощью, было выявлено, что из общего числа заявителей 12 092 человека являются трудоспособными.

Это означает, что большая часть семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, имеет возможность улучшить своё положение через трудоустройство. Из них на сегодняшний день 7 281 человек уже нашёл постоянную работу, что стало весомым шагом в сторону повышения их благосостояния.

Кроме того, для тех, кто нуждается в дополнительной поддержке и возможностях для трудоустройства, были предложены различные программы занятости.

В рамках этих программ 330 человек приняли участие в активных мерах по трудоустройству.

В результате 211 человек были трудоустроены на постоянные рабочие места, что обеспечило их стабильным доходом и возможностью самостоятельно обеспечивать свои семьи.

Ещё 43 человека приняли участие в общественных работах, что помогло не только улучшить материальное положение этих граждан, но и внести вклад в благоустройство города.

Программа общественных работ предоставляет временные рабочие места, которые позволяют гражданам получать заработок и при этом выполнять социально значимую работу.

Дополнительно 12 человек были направлены на программу «Молодежная практика».

Эта инициатива предназначена для молодых людей, только начинающих свой карьерный путь, и даёт им возможность получить первый опыт работы, что повышает их шансы на дальнейшее трудоустройство. Молодёжная практика помогает участникам адаптироваться к требованиям рынка труда и приобрести необходимые навыки.

Также 17 человек были трудоустроены на так называемые «социальные рабочие места».

Это особая форма занятости, предназначенная для тех, кто испытывает трудности с поиском работы, предоставляющая стабильную занятость и поддержку со стороны государства.

47 человек получили поддержку для реализации своих предпринимательских проектов.

Это особенно важно, так как развитие малого бизнеса способствует созданию новых рабочих мест и укреплению экономической самостоятельности граждан. Поддержка предпринимателей включает консультации, обучение и, в некоторых случаях, финансовую помощь для старта и развития собственного дела.

Эти меры, предпринятые в Шымкенте, демонстрируют важность комплексного подхода к решению социальных вопросов.

Государственная поддержка в виде АСП помогает людям справляться с временными трудностями, а программы занятости открывают новые возможности для самостоятельного улучшения жизни.