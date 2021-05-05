Сделать не только стрижку, но и научится парикмахерскому мастерству теперь можно в Шымкенте. В третьем мегаполисе страны открылся салон мужской стрижки «Joker», передает Otyrar.kz

Основатели центра поставили перед собой амбициозные планы, главная цель — обеспечить работой около сотни человек, выпускать каждый год больше 50 мастеров мужской стрижки. На месте созданы все удобства для клиентов.

«Мы разделим обучение на три этапа, сначала небольшая теория, дальше уже на практике будут получать знание. Вот в этом зале будут учиться, тут уже они пройдут вторую категорию, а уже в этом зале они получат статус топ-мастеров»,- говорит Курбанов Куаныш, управляющий директор центра «Joker».

Каждый желающий может обратиться в центр мужской стрижки по адресу: Шымкент, ул. А. Байтурсынова 20Б, со стороны улицы Н. Торекулова.