За прошедшие сутки в городе Шымкент зарегистрировано 75 случаев заражения КВИ (симптомные — 50, бессимптомные — 25).

30 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 45 человек взяты на домашний карантин.

В специализированных инфекционных стационарах имеется 1 406 коек (городской инфекционный центр — 490, клиника «Атамекен» — 450, ЦГБО имени Орынбаева — 70 коек, №14 лечебный центр – 250, городской перинатальный центр – 30, реабилитационный центр — 100, городская клиническая детская больница — 10, городской кардиологический центр Шымкент — 6), наполняемость коек составляет 50%, 698 коек свободны. В инфекционном стационаре на лечении находятся 708 больных (КВИ — 351, пневмония — 354, ОРВИ — 3), в реанимационном отделении — 33 (11 — ИВЛ, 22 – НИВЛ).

До сегодняшнего дня были взяты пробы ПЦР у 392 190 человек, за сутки – 1 311.

Что касается вакцинации, то на 10 мая в городе вакцинировано 4 184 человека (I компонент — 1 442, II компонент – 2 743). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 149 314 человек. Из них 53 124 человека получили два компонента вакцины.

14 мобильных групп, осуществляющих мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, провели проверки 154 объектов. Из них в 3 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Уважаемые жители города! Во всех поликлиниках города организованы пункты вакцинации, где принимают жителей до 22.00 ночи без выходных. Защитите свое здоровье и здоровье своих близких, приняв вакцину против коронавируса.