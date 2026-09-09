Перевозку вакцин в Казахстане будут контролировать через GPS

В Казахстане расширят цифровую систему контроля «холодовой цепи» вакцин. Температура их хранения будет автоматически отслеживаться с помощью специальных датчиков, а перевозка иммунобиологических препаратов — контролироваться посредством GPS-мониторинга.

Как сообщила на совещании в Министерстве здравоохранения главный государственный санитарный врач Казахстана Сархат Бейсенова, система охватит более 3,5 тысячи объектов по всей стране и позволит контролировать условия хранения и доставки вакцин на всех этапах — от склада до медицинской организации.

Температурный режим контролируется и сейчас, однако новая система позволит автоматизировать этот процесс. Данные с холодильного оборудования будут в режиме онлайн поступать на единую цифровую платформу.

При отклонении температуры от установленных параметров специалисты смогут оперативно определить проблемный участок и принять необходимые меры. Кроме того, с помощью GPS будет отслеживаться специализированный транспорт, перевозящий вакцины.

В рамках проекта планируется создать более 21 тысячи точек мониторинга на свыше 3,5 тысячи объектов. Цифровым контролем также охватят более 800 единиц специализированного транспорта во всех 20 регионах страны.

Параллельно в Казахстане обновят оборудование для хранения вакцин. За счет средств Пандемического фонда планируется приобрести холодильные камеры, морозильники и около 900 холодильников для районного уровня и медицинских организаций.

Новая система призвана обеспечить непрерывный контроль «холодовой цепи» на всем пути вакцины и снизить риски нарушения условий хранения и транспортировки препаратов.