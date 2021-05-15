В Туркестанской области руководители предприятия с использованием фиктивных договоров получили кредит в сумме 86 млн. тенге.

Департаментом экономических расследований по Туркестанской области расследовалось уголовное дело в отношении руководителей КХ «Балабоген-7», которые в 2019 году мошенническим путём, с использованием фиктивных договоров на приобретение с РФ КРС, получили кредит из АО «Аграрная кредитная корпорация» в сумме 380 млн. тенге и субсидии из УСХ по Туркестанской области в сумме 86 млн. тенге.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что на полученные денежные средства последними были приобретены 200 голов КРС, а на сумму 85 млн. тенге приобретена недвижимость – бизнес центр и ресторан расположенные в Шымкенте.

31.03.2021 года уголовное дело в отношении указанных лиц по ст.190 ч. 4 п. 2 и 218 ч. 3 УК РК с обвинительным актом направлено в суд.

В настоящее время уголовное дело рассматривается судом Байдибекского района Туркестанской области.