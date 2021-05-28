Такой особый подарок сельчанам преподнесли выпускники средней школы им. Ч. Уалиханова, расположенной в селе Акколтык Созакского района.

Выпускники, окончившие учебное заведение 20 лет назад, на строительные работы потратили 10 млн тенге.

Отметим, на собственные средства они заменили купол мечети, провели внутренние отделочные и малярные работы, а также построили 15 метровый навес, столовую, обновили котел и постелили теплый пол.

«В селе есть добрая традиция. Ежегодно выпускники участвуют в развитии села и помогают малообеспеченным семьям, не забывают и о родной школе. Несколько лет назад они передали в дар мечети автомобиль «ГАЗель», — отметил аким сельского округа Болат Есенкабылулы.