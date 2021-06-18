18 июня стартует регистрация желающих принять участие в Комплексном тестировании для поступления в магистратуру. Регистрация будет проходить на сайте Национального центра тестирования МОН РК http://app.testcenter.kz.

Сами экзамены начинаются 20 июля и продлятся по 10 августа.

Что касается формата поступления в магистратуру, то в этом году изменений нет. Будет также обеспечена процедура проведения онлайн-апелляции в случае несогласия с результатами тестирования.

В течение 30 минут после завершения тестирования поступающий сможет сразу подать заявление на апелляцию.

«Тестирование для поступления в магистратуру состоит из трех блоков: тест по иностранному языку, тест на определение готовности к обучению и тест по профилю группы образовательных программ. Поступающие, у которых есть один из международных сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами), освобождаются от теста по иностранному языку», – поделился директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Следует отметить, что в этом году проходной балл для поступления в магистратуру по государственному образовательному заказу остался прежним – 75 баллов, для поступления на платной основе – 50 баллов.

Длительность экзамена составляет четыре часа.

Всего в 2021-2022 учебном году на магистратуру выделено 13 263 гранта.